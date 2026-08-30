Πειθαρχική διαδικασία κατά του Ερυθρού Αστέρα έχει ξεκινήσει η UEFA και ο λόγος είναι ένα πανό υπέρ του Ράτκο Μλάντιτς, ο οποίος είχε καταδικαστεί για γενοκτονία, από τους οπαδούς.

Ο Μλάντιτς πέθανε την περασμένη εβδομάδα σε ηλικία 84 ετών, με την είδηση να προκαλεί διάφορα συναισθήματα σε πολύ κόσμο, λόγω των όσων είχε κάνει στην περίοδο του πολέμου στη Γιουγκοσλαβία.

Ο επονομαζόμενος «χασάπης της Βοσνίας» είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωποκτονίας αλλά και για τη γενοκτονία της Σρεμπρένιτσα, όπου σκοτώθηκαν 8.000 Βόσνιοι μουσουλμάνοι.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε λύπη στους οπαδούς του Ερυθρού Αστέρα, οι οποίοι στον αγώνα με τη Βικτόρια Πλζεν για τα play off του Europa League σήκωσαν πανό που έγραφε: «Στρατηγέ αιώνια η δόξα και σε ευχαριστούμε».

Τη συγκεκριμένη φωτογραφία, μάλιστα, ο Ερυθρός Αστέρας την ανέβασε στους λογαριασμούς του στα social media επιβαρύνοντας κι άλλο τη θέση του απέναντι στην UEFA, η οποία ξεκίνησε πειθαρχική διαδικασία και σύντομα θα ανακοινώσει την ποινή που θα επιβληθεί στη σερβική ομάδα.