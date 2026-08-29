Τα 800 εισιτήρια που είχε πάρει ο Παναθηναϊκός για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδειακό εξαντλήθηκαν, με την ΠΑΕ να εξασφαλίζει άλλα 600, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Οι «πράσινοι» δεν είχαν αγωνιστεί στην 1η αγωνιστική καθώς είχαν ζητήσει αναβολή του αγώνα με την Κηφισιά λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, οπότε το πρώτο παιχνίδι τους στο φετινό πρωτάθλημα θα είναι αυτό με τον Λεβαδειακό εκτός έδρας.

Ένα παιχνίδι στο οποίο το «τριφύλλι» θα έχει τη δυναμική συμπαράσταση των οπαδών του καθώς τα 800 εισιτήρια που είχε πάρει η ΠΑΕ εξαντλήθηκαν, με αποτέλεσμα να εξασφαλιστούν άλλα 600, τα οποία επίσης αναμένεται να εξαντληθούν.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει τα εξής…

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει ότι, ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Λεβαδειακό και μετά την εξάντληση των εισιτηρίων στη θύρα 4, οι φίλαθλοι της ομάδας θα έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν εισιτήρια για τη θύρα 5, στην τιμή των 40 ευρώ, μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

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