Ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Πέδρο Τσιριβέγια για τις επόμενες 15-20 μέρες καθώς υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στο παιχνίδι με τη Χράντετς Κράλοβε στην Τσεχία.

Οι «πράσινοι» προετοιμάζονται για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, τη Δευτέρα (31/8), το οποίο θα είναι το πρώτο τους στο φετινό πρωτάθλημα και ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν μπορεί να υπολογίζει στον Τσιριβέγια.

Ο 29χρονος Ισπανός χαφ είχε αποχωρήσει στο 31ο λεπτό της ρεβάνς με τη Χράντετς Κράλοβε με μυικό πρόβλημα και οι εξετάσεις που έκανε έδειξαν ότι έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στο γαστροκνήμιο μυ του αριστερού του ποδιού.

Αυτό σημαίνει πως θα μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες 15-20 μέρες, άρα ο Παναθηναϊκός θα τον έχει ξανά στη διάθεσή του μετά τη διακοπή του Σεπτεμβρίου λόγω των εθνικών ομάδων.