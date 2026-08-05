Η περίπτωση του Αϊμάρ Μπλάθκεθ παραμένει στη μεταγραφική λίστα της ΑΕΚ, σύμφωνα με νέα δημοσιεύματα από την Ισπανία. Ο 20χρονος επιθετικός της Βαλένθια είχε απασχολήσει ξανά την «Ένωση» και φαίνεται πως εξακολουθεί να βρίσκεται υπό παρακολούθηση από τους ανθρώπους του συλλόγου.

Ο νεαρός φορ αγωνίζεται στη δεύτερη ομάδα των «νυχτερίδων» και προέρχεται από μια σεζόν με 33 συμμετοχές και 4 γκολ, δείχνοντας πως αποτελεί ένα από τα πρότζεκτ που εξετάζει η ισπανική ομάδα για το μέλλον.

Την ίδια στιγμή, το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι, γεγονός που έχει αυξήσει το ενδιαφέρον γύρω από την περίπτωσή του. Όπως αναφέρεται, ο εκπρόσωπός του είχε επαφές με τη διοίκηση της Βαλένθια για την επόμενη ημέρα του παίκτη, ενώ εκτός από την ΑΕΚ ενδιαφέρον φέρεται να έχει δείξει και η Γκρασχόπερς.