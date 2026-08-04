Όταν το Βέλγιο επικράτησε των Ηνωμένων Πολιτειών στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο, οι Βέλγοι ποδοσφαιριστές πανηγύρισαν μιμούμενοι ειρωνικά τον χαρακτηριστικό, αδέξιο χορό του πατέρα του Ντόναλντ Τραμπ. Η κίνηση αυτή εκλήφθηκε ως σαφής αιχμή κατά του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος είχε προηγουμένως ισχυριστεί ότι παρενέβη στη FIFA ώστε να αρθεί η τιμωρία του κορυφαίου επιθετικού των ΗΠΑ και να αγωνιστεί απέναντι στο Βέλγιο.

Σήμερα, το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο πανηγυρίζει μια διαφορετική νίκη. Η UEFA, η συνομοσπονδία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ανάγκασε τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, να εγκαταλείψει το σχέδιό του για την πώληση ποσοστού του παγκόσμιου ποδοσφαίρου σε ιδιώτες επενδυτές.

Επισήμως, η σύγκρουση αφορούσε τη διακυβέρνηση του δημοφιλέστερου αθλήματος στον κόσμο. Ωστόσο, η γεωπολιτική διάσταση της υπόθεσης ήταν εμφανής.

Κεντρικός επενδυτής στο προτεινόμενο σχέδιο ιδιωτικοποίησης ήταν ο Τζος Κούσνερ, αδελφός του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ινφαντίνο έχει καλλιεργήσει στενές σχέσεις με τον Αμερικανό Πρόεδρο τα τελευταία χρόνια. Δημιούργησε ακόμη και ειδικό «Βραβείο Ειρήνης της FIFA» προς τιμήν του, ενώ η παγκόσμια ομοσπονδία εγκαινίασε γραφεία στον Trump Tower της Νέας Υόρκης, παρουσία του ίδιου του Ινφαντίνο, ο οποίος συμμετείχε και στην παρουσίαση του λεγόμενου «Board of Peace» του Τραμπ.

Το πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο, που φιλοξενήθηκε κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στην Ευρώπη λόγω της αυξανόμενης «αμερικανοποίησης» του αθλήματος. Οι επικρίσεις επικεντρώθηκαν στην εισαγωγή διαλειμμάτων ενυδάτωσης, τα οποία επέτρεπαν την προβολή τηλεοπτικών διαφημίσεων, αλλά και στη διεύρυνση του ημιχρόνου με ψυχαγωγικό πρόγραμμα, στοιχείο που θύμιζε περισσότερο το Super Bowl παρά έναν τελικό Μουντιάλ.

Η συσσωρευμένη αυτή δυσαρέσκεια κορυφώθηκε όταν διέρρευσε το σχέδιο του Ινφαντίνο για την πώληση ποσοστού της FIFA. Η αποκάλυψη ότι η συμφωνία είχε διαμορφωθεί σε κλειστό κύκλο, σε συνεργασία με τον Κούσνερ και χωρίς ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Η δεύτερη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη για την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδέχθηκε εμπορική συμφωνία που διατήρησε τους αμερικανικούς δασμούς χωρίς αντίμετρα, ενώ ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, παρακολουθούσε χωρίς ουσιαστική αντίδραση τις δημόσιες επικρίσεις και πιέσεις του Τραμπ προς τους Ευρωπαίους συμμάχους.

Ωστόσο, στο ζήτημα του ποδοσφαίρου, η Ευρώπη κατάφερε να εμφανιστεί ενωμένη, να εξασφαλίσει διεθνή στήριξη και τελικά να επιβληθεί. Η προειδοποίηση της UEFA ότι οι ευρωπαϊκές εθνικές ομάδες θα μποϊκοτάρουν το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, εφόσον δεν αποσυρθεί το σχέδιο Ινφαντίνο, βρήκε ανταπόκριση τόσο από την ασιατική συνομοσπονδία όσο και από τη συνομοσπονδία Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής.

Μέσα σε λίγες ημέρες, ο Ινφαντίνο απέσυρε την πρότασή του, ενώ η παραμονή του στην προεδρία της FIFA τέθηκε πλέον υπό αμφισβήτηση.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί η Ευρώπη αποδείχθηκε τόσο αποτελεσματική στο ποδόσφαιρο, τη στιγμή που απέτυχε να επιβληθεί σε ζητήματα εμπορίου ή ασφάλειας. Η απάντηση είναι απλή: το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο εξακολουθεί να κυριαρχεί διεθνώς. Οι ισχυρότεροι σύλλογοι του κόσμου εδρεύουν στην Ευρώπη, ενώ πέντε από τα έξι τελευταία Παγκόσμια Κύπελλα κατακτήθηκαν από ευρωπαϊκές εθνικές ομάδες.

Το γεγονός ότι ο ίδιος ο Τραμπ δεν συμμετείχε άμεσα στο σχέδιο της FIFA διευκόλυνε επίσης τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να παρέμβουν. Η απαίτηση για την αποχώρηση του Ινφαντίνο ήταν σαφώς ευκολότερη από μια ευθεία πολιτική αντιπαράθεση με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Η υπόθεση ανέδειξε παράλληλα και τη δυσκολία της οικογένειας Κούσνερ να εδραιώσει επιρροή στην Ευρώπη. Ο Τσαρλς Κούσνερ, πατέρας του Τζος και του Τζάρεντ, υπηρετεί σήμερα ως πρέσβης των ΗΠΑ στη Γαλλία, όμως οι σχέσεις του με την κυβέρνηση Μακρόν είναι τόσο τεταμένες ώστε, νωρίτερα μέσα στη χρονιά, του απαγορεύθηκε να συναντήσει Γάλλους υπουργούς.

Παράλληλα, τα σχέδια του Τζάρεντ Κούσνερ για την ανάπτυξη πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος σε προστατευόμενη περιοχή της Αλβανίας προκάλεσαν μαζικές διαμαρτυρίες, τη λεγόμενη «επανάσταση των φλαμίνγκο», ασκώντας σημαντική πίεση στην κυβέρνηση του Έντι Ράμα.

Παρόμοια κατάληξη είχε και η επένδυση που σχεδιαζόταν στο Βελιγράδι, με την κατασκευή Trump Tower στον χώρο του πρώην υπουργείου Άμυνας της Γιουγκοσλαβίας. Έπειτα από την έναρξη έρευνας από τις εισαγγελικές αρχές για οργανωμένο έγκλημα σχετικά με πτυχές του έργου, η επενδυτική εταιρεία του Κούσνερ αποχώρησε, υποστηρίζοντας ότι «τα σημαντικά έργα πρέπει να ενώνουν και όχι να διχάζουν».

Ανάλογη επιχειρηματολογία υιοθέτησε και ο Ινφαντίνο, αιτιολογώντας την απόσυρση του σχεδίου του με το επιχείρημα ότι είχε προκαλέσει απρόβλεπτες διαιρέσεις. Ωστόσο, αν και η πρότασή του δίχασε την παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα, κατάφερε ταυτόχρονα να συσπειρώσει την Ευρώπη.

Όπως συνηθίζει να υπενθυμίζει ο Γιούργκεν Κλοπ, το ποδόσφαιρο είναι «το σημαντικότερο από τα ασήμαντα πράγματα».

Η επικράτηση απέναντι στη FIFA και στην αμερικανική επιρροή στο ποδόσφαιρο αποτελεί αναμφίβολα μια συμβολική επιτυχία.