Τα πράγματα δεν έχουν πάει καθόλου καλά για τον Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και δεν αποκλείεται να μείνει ελεύθερος πριν το τέλος του καλοκαιριού, όπως αναφέρουν τα πορτογαλικά ΜΜΕ.

Ο 24χρονος χαφ είχε πάρει μεταγραφή το καλοκαίρι του 2022 από τον Παναθηναϊκό στη Σπόρτινγκ, στην οποία όμως δεν κατάφερε να μονιμοποιηθεί. Έτσι, δόθηκε δανεικός αρχικά στον Ολυμπιακό και στη συνέχεια στις Σταντάρ Λιέγης και Ντίσελντορφ.

Από τη γερμανική ομάδα επέστρεψε τέλη Ιουνίου, αυτό όμως δεν σημαίνει απαραίτητα πως θα παραμείνει στη Σπόρτινγκ. Αντιθέτως, όπως αναφέρει η A Bola, στην ομάδα της Λισαβόνας σκέφτονται σοβαρά να προχωρήσουν στη λύση του συμβολαίου του καθώς δεν υπολογίζεται για τη νέα σεζόν.

Για τον Αλεξανδρόπουλο ενδιαφέρθηκε πριν λίγες εβδομάδες ο ΟΦΗ αλλά το θέμα δεν προχώρησε και είναι πιθανό να δεχθεί κρούσεις από άλλες ομάδες αν όντως αποδεσμευθεί από τη Σπόρτινγκ.