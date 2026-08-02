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Την απόκτηση τόσο του Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς όσο και του Ραντάλ Κολό Μουανί, μετά τις συμφωνίες με τις Λεβερκούζεν και Παρί Σεν Ζερμέν, ανακοίνωσε την Κυριακή (2/8) η Γιουβέντους.

Οι «μπιανκονέρι» ενισχύονται ενόψει της νέας σεζόν με στόχο να παρουσιαστούν πολύ καλύτεροι και σε αυτό το πλαίσιο προχώρησαν στην απόκτηση δύο παικτών που μπορούν να βοηθήσουν πολύ στο επιθετικό κομμάτι.

Η Γιούβε απέσπασε το «ναι» της Λεβερκούζεν για τον 18χρονο Βόσνιο εξτρέμ Αλαϊμπέγκοβιτς, ο οποίος εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις του στο Μουντιάλ 2026, προσφέροντας 30+5 εκατ. ευρώ και παράλληλα επισημοποίησαν και τη συμφωνία με την Παρί Σεν Ζερμέν για τον Κολό Μουανί.

Ο Γάλλος επιθετικός είχε αγωνιστεί στη Γιουβέντους ως δανεικός από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο του 2025 και ένα χρόνο μετά την αποχώρησή του επέστρεψε για μόνιμη εγκατάσταση, καθώς η συμφωνία προβλέπει την αγορά του για 38+12 εκατ. ευρώ.