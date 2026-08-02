Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το απόγευμα της Κυριακής (2/8) ο Τομ Λουσέ για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει συμφωνήσει σε όλα με τη Νις.

Οι «ασπρόμαυροι» έχουν συμφωνήσει σε όλα με τη γαλλική ομάδα για την απόκτηση του 23χρονου χαφ, ο οποίος προέρχεται από μια πολύ γεμάτη σεζόν, κατά τη διάρκεια της οποίας είχε 42 συμμετοχές.

Παίκτης που χρησιμοποιεί και τα δύο πόδια και μπορεί να προσφέρει σε διάφορες θέσεις, ο Λουσέ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μεταγραφικές κινήσεις του «δικεφάλου του βορρά», ο οποίος τον υποδέχθηκε το απόγευμα της Κυριακής (2/8).

Ο Λουσέ προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» λίγο μετά τις 18:30 και απομένουν πλέον τα τυπικά για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Να περάσει, δηλαδή, τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του, ενώ θα δηλωθεί κανονικά στη λίστα για τα παιχνίδια με την Άντερλεχτ στο Europa League.