Μετά τον σάλο που προκλήθηκε στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, με το σχέδιο του Τζιάνι Ινφαντίνο να πουλήσει μετοχικό μερίδιο του Μουντιάλ, της τάξεως του 20%, σε ιδιώτες επενδυτές, ήρθαν νέες αποκαλύψεις για τον πρόεδρο της FIFA.

Αφού άπαντες εναντιώθηκαν στα μεγαλεπήβολα σχέδια του Ινφαντίνο (η UEFA ήδη έχει ζητήσει την παραίτησή του) και τα οποία αποσύρθηκαν, τώρα ήρθε στο φως της δημοσιότητας και ο μισθός που θα έπαιρνε αν έκανε πράξη το σχέδιο του.

Αρχικά ο Ινφαντίνο προσπαθούσε με κάθε τρόπο να εξηγήσει ότι δεν πρόκειται αυξήσει τον δικό του μισθό με το νέο του σχέδιο, όμως σύμφωνα με τους «Times», τα έσοδα του θα εκτοξεύονταν.

Από τα τρία εκατομμύρια που λαμβάνει με τα τωρινά δεδομένα, ο μισθός του θα «άγγιζε» το αστρονομικό ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, μαζί με τα μπόνους.