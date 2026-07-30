Οι συζητήσεις του Άρη με τον Ράφα Μιρ βρίσκονται σε ιδιαίτερα προχωρημένο στάδιο, με τις δύο πλευρές να διαπραγματεύονται συμβόλαιο διετούς διάρκειας.

Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η «AS», η οποία εμφανίζεται πιο επιφυλακτική, σημειώνοντας πως δεν υπάρχει ακόμη οριστική συμφωνία και πως δεν αποκλείεται διαφορετική εξέλιξη, επικαλούμενη πηγές από το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή.

Η περίπτωση του 29χρονου επιθετικού απασχολεί έντονα την ισπανική επικαιρότητα από τη στιγμή που εκδόθηκε η πρωτόδικη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βαλένθια, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 8,5 ετών για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης που αφορά περιστατικό του Σεπτεμβρίου του 2024. Η πλευρά του παίκτη έχει ασκήσει έφεση, ενώ παράλληλα ζήτησε άδεια εξόδου από την Ισπανία για επαγγελματικούς λόγους. Το αίτημα έγινε δεκτό, υπό την προϋπόθεση ότι θα εμφανίζεται κάθε μήνα στο ισπανικό προξενείο της χώρας όπου θα αγωνίζεται, μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό.

Η καταδικαστική απόφαση οδήγησε τις ισπανικές ομάδες να αποσύρουν το ενδιαφέρον τους για τον ποδοσφαιριστή, ενώ η Σεβίλλη προχώρησε στη λύση της συνεργασίας τους. Ούτως ή άλλως ο Μιρ δεν υπολογιζόταν από την ομάδα, ενώ διατηρούσε συμβόλαιο ύψους περίπου δύο εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Με την ολοκλήρωση του διαζυγίου, τα ισπανικά Μέσα αναφέρουν πως η Σεβίλλη εξασφάλισε σημαντική οικονομική ανάσα στο μισθολογικό της όριο.

Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, πριν από την έκδοση της δικαστικής απόφασης ενδιαφέρον για τον Ισπανό φορ είχαν δείξει η Μαγιόρκα και η Λας Πάλμας, αν και η δεύτερη είχε διαψεύσει επαφές με την πλευρά του παίκτη. Στην Ισπανία εκτιμούν πως το ηθικό σκέλος της υπόθεσης λειτούργησε αποτρεπτικά για κάθε ενδιαφερόμενο, παρά τα αγωνιστικά του προσόντα. Αυτό φάνηκε και στο τελευταίο διάστημα της παρουσίας του στην Έλτσε, όπου, παρά τη θετική του εικόνα μέσα στη σεζόν, έμεινε εκτός αγωνιστικών πλάνων από τα μέσα Απριλίου μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος.

Ο Άρης, είδε την ευκαιρία να αποκτήσει έναν ποδοσφαιριστή με περισσότερες από 200 συμμετοχές στη La Liga και παρουσία στην εθνική Ισπανίας. Παρότι διαθέτει ήδη τους Καντεβέρε, Κουαμέ και Μορόν στη θέση του σέντερ φορ, κινείται και για ακόμη έναν επιθετικό, εξέλιξη που ενδέχεται να συνδέεται με πιθανή αποχώρηση ενός εκ των τριών, με το όνομα του Λορέν Μορόν να βρίσκεται στο επίκεντρο της σχετικής φημολογίας.