Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης βρίσκεται πολύ κοντά στη μετακίνησή του στη Ρόμα, καθώς οι «τζιαλορόσι» έφτασαν σε συμφωνία με τη Βόλφσμπουργκ για την απόκτηση του Έλληνα κεντρικού αμυντικού.

Η μεταγραφή του διεθνή στόπερ μπαίνει στην τελική ευθεία, αφού ο ίδιος ο παίκτης έχει συμφωνήσει σε όλα με τη Ρόμα, η οποία εξασφάλισε και τη συγκατάθεση της γερμανικής ομάδας για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Κουλιεράκης αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Ρώμη, με το κόστος της μεταγραφής να υπολογίζεται περίπου στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό είναι χαμηλότερο σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις, καθώς ο υποβιβασμός της Βόλφσμπουργκ επηρέασε την αξία του ποδοσφαιριστή.

Υπενθυμίζεται πως ο ΠΑΟΚ είχε κρατήσει ποσοστό μεταπώλησης από τη μεταγραφή του στη Bundesliga. Ο Κουλιεράκης αποχωρεί από τη Γερμανία έπειτα από δύο σεζόν, έχοντας καταγράψει 66 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ.