Για συμφωνία του Άρη με τον Ράφα Μιρ, ο οποίος δεν υπολογίζεται από τη Σεβίλλη, κάνουν λόγο στην Ισπανία και υποστηρίζουν πως τις επόμενες ώρες θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.

Ο 29χρονος Ισπανός επιθετικός έχει απασχολήσει την κοινή γνώμη όχι μόνο με όσα έκανε εντός γηπέδου αλλά και με τα μπλεξίματα που είχε με τη δικαιοσύνη, καθώς το κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική επίθεση που έλαβε χώρα τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν ήταν παίκτης της Βαλένθια, με συνέπεια να καταδικαστεί πρωτόδικα με φυλάκιση 8,5 ετών.

Σύμφωνα με το ισπανικό «abc.es», ο Ράφα Μιρ ήταν κοντά στο να πει το «ναι» στη Μαγιόρκα, τελικά όμως επέλεξε τον Άρη λόγω της παρουσίας του Ρούμπεν Ρέγες αλλά και επειδή επιθυμεί να φύγει από την Ισπανία και να κάνει ένα νέο ξεκίνημα.

Την περασμένη σεζόν ο 29χρονος επιθετικός είχε 8 γκολ σε 27 συμμετοχές στη La Liga με την Έλτσε, στην οποία αγωνίστηκε ως δανεικός, ενώ συνολικά με τη Σεβίλλη μετράει 24 γκολ σε 105 αγώνες.