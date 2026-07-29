Η ΑΕΚ προχώρησε στην ανακοίνωση της απόκτηση του Λόβρο Μάγιερ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, με τον 28χρονο Κροάτη χαφ να έχει ενταχθεί στην προετοιμασία του συλλόγου στην Ολλανδία.

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την αγορά του Μάγιερ που έκλεισε με συμβόλαιο ως το 2030, ολοκληρώνοντας έτσι την τέταρτη μεταγραφική της κίνηση για το φετινό καλοκαίρι. Είναι η 4η προσθήκη μετά τους Ζούμπκοφ, Κάιρινεν και Αλεξίου.

Ο Κροάτης πολύπειρος χαφ έκανε ήδη την πρώτη του προπόνηση στην Ολλανδία και είχε και την πρώτη του γνωριμία με τους νέους του συμπαίκτες. Η απόκτηση του Μάγιερ από τη Βόλφσμπουργκ κόστισε στην ΑΕΚ 6 εκατ. ευρώ και αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της.