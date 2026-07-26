Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από τον Παναθηναϊκό ο Τιμ Γεντβάι, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Σαουδική Αραβία και στην Αλ Σαμπάμπ.
Η Αλ Σαμπάμπ πήρε το «ΟΚ» από την αρμόδια αρχή οικονομικών του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας και προχώρησε στην απόκτηση και επίσημα του κεντρικού αμυντικού των «πράσινων».
Ο Γεντβάι ήταν μέλος του Παναθηναϊκού από το 2023. Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός στα τρία χρόνια της παρουσίας του στον Παναθηναϊκό πανηγύρισε το Κύπελλο Ελλάδος, ενώ είχε 95 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με επτά γκολ και δύο ασίστ.
"تين يدفاي" في عرين الليوث 🦁🇭🇷#يلا_شباب | #يدفاي_شبابي pic.twitter.com/Z8nlx7qGGl— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) July 25, 2026