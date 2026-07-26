Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από τον Παναθηναϊκό ο Τιμ Γεντβάι, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Σαουδική Αραβία και στην Αλ Σαμπάμπ.

Η Αλ Σαμπάμπ πήρε το «ΟΚ» από την αρμόδια αρχή οικονομικών του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας και προχώρησε στην απόκτηση και επίσημα του κεντρικού αμυντικού των «πράσινων».

Ο Γεντβάι ήταν μέλος του Παναθηναϊκού από το 2023. Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός στα τρία χρόνια της παρουσίας του στον Παναθηναϊκό πανηγύρισε το Κύπελλο Ελλάδος, ενώ είχε 95 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με επτά γκολ και δύο ασίστ.