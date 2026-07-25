Ο Τιμ Γεντβάι αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον Παναθηναϊκό και να συνεχίσει την καριέρα του στην Σαουδική Αραβία και στην Αλ Σαμπάμπ.
Η Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου της χώρας άναψε το «πράσινο φως» στην ομάδα της Αραβίας προκειμένου να προχωρήσει στην απόκτηση του 30χρονου Κροάτη αμυντικού.
Μάλιστα ο Γεντβάι είναι ήδη στην Αυστρία όπου πραγματοποιείται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας.
Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός στα τρία χρόνια της παρουσίας του στον Παναθηναϊκό πανηγύρισε το Κύπελλο Ελλάδος, ενώ είχε 95 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με επτά γκολ και δύο ασίστ.
🚨⚪️⚫️ O Al Shabab 🇸🇦 recebeu na sexta-feira a aprovação do Comitê de Controle Financeiro da SPL para contratar o zagueiro 🇭🇷 Tin Jedvaj, que já se encontra na concentração de pré-temporada dos Leões na Áustria há dois dias.— Central do Arabão (@centraldoarabao) July 24, 2026
O jogador de 30 anos chega vindo do Panathinaikos da… pic.twitter.com/c2tATpAIPu