Ο Τιμ Γεντβάι αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον Παναθηναϊκό και να συνεχίσει την καριέρα του στην Σαουδική Αραβία και στην Αλ Σαμπάμπ.

Η Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου της χώρας άναψε το «πράσινο φως» στην ομάδα της Αραβίας προκειμένου να προχωρήσει στην απόκτηση του 30χρονου Κροάτη αμυντικού.

Μάλιστα ο Γεντβάι είναι ήδη στην Αυστρία όπου πραγματοποιείται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας.

Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός στα τρία χρόνια της παρουσίας του στον Παναθηναϊκό πανηγύρισε το Κύπελλο Ελλάδος, ενώ είχε 95 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με επτά γκολ και δύο ασίστ.