Μετά την περσινή εξαιρετική πορεία, όπου εξασφάλισε με άνεση την παραμονή της στην κατηγορία και έφτασε μέχρι τα playoffs ανόδου, η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου δείχνει αποφασισμένη να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τον πήχη στη Superbet League 2 της σεζόν 2026/27.

Στο πλαίσιο αυτό, οι άνθρωποι της Μαρκό εξετάζουν την περίπτωση του πολύπειρου Μαροκινού επιθετικού, ο οποίος αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στη Ναντ, αλλά πλέον είναι ελεύθερος και αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Η αποστολή μόνο εύκολη δεν είναι, καθώς πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με τεράστιο όνομα και σημαντικές απαιτήσεις. Ωστόσο, η διοίκηση της ομάδας καταβάλλει προσπάθειες για μια μεταγραφή που θα αποτελούσε υπέρβαση και θα άλλαζε τα δεδομένα.

Ο 39χρονος πλέον φορ έχει γράψει τη δική του ιστορία στον Ολυμπιακό, μετρώντας 94 γκολ και 25 ασίστ σε 225 συμμετοχές με την «ερυθρόλευκη» φανέλα. Στην πενταετή παρουσία του στον Πειραιά κατέκτησε τρία πρωταθλήματα, ένα Κύπελλο Ελλάδας, ενώ αποτέλεσε μέλος της ομάδας που πανηγύρισε την κατάκτηση του Conference League το 2024.

Παράλληλα, ο Ελ Αραμπί άφησε έντονο το αποτύπωμά του και σε ατομικό επίπεδο, καθώς αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της Stoiximan Super League τις σεζόν 2019/20 και 2020/21, ενώ την πρώτη από αυτές τις χρονιές κέρδισε και το βραβείο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή του πρωταθλήματος.

Με τα 94 τέρματά του βρίσκεται στην κορυφαία δεκάδα των σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού, καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση, ενώ για μεγάλο διάστημα ήταν ο πρώτος σκόρερ των Πειραιωτών στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με 20 γκολ, πριν ξεπεραστεί από τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Ανάμεσα στις πολλές σημαντικές στιγμές του με την ερυθρόλευκη φανέλα, ξεχωρίζει το γκολ στο «Έμιρεϊτς» απέναντι στην Άρσεναλ τον Φεβρουάριο του 2020, όταν στην παράταση χάρισε στον Ολυμπιακό την πρόκριση στους «16» του Europa League.