Ο Παναθηναϊκός φέρεται να εξέτασε σοβαρά την περίπτωση του Τεό Μαλεντόν για την ενίσχυση της περιφερειακής του γραμμής, ωστόσο η προσπάθεια δεν προχώρησε, καθώς ο Γάλλος γκαρντ δεν έδειξε θετικός στην προοπτική μετακίνησής του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ισπανία, το οποίο βασίζεται σε πληροφορίες του Σέρχιο Μαρτίνεθ Ουρθελάι, οι «πράσινοι» προσέγγισαν τον 25χρονο άσο, καταθέτοντας μάλιστα πρόταση με καλύτερους οικονομικούς όρους από το συμβόλαιο που είχε στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Παρόλα αυτά, ο Μαλεντόν δεν ανταποκρίθηκε θετικά στο ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού και απέρριψε την πρόταση, με αποτέλεσμα η υπόθεση να μην φτάσει στο στάδιο των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στους δύο συλλόγους.

Ο Γάλλος γκαρντ προέρχεται από μία πολύ καλή σεζόν με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, έχοντας σημαντικό ρόλο στο rotation της ομάδας. Στη EuroLeague αγωνίστηκε σε 38 παιχνίδια, ξεκινώντας βασικός σε τρεις από αυτές τις αναμετρήσεις.

Σε περίπου 17 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα, ο Μαλεντόν είχε μέσο όρο 11,6 πόντους, 2,5 ριμπάουντ, 3,6 ασίστ και 13,4 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, δείχνοντας την ικανότητά του να προσφέρει σε πολλούς τομείς του παιχνιδιού.

Παράλληλα, ολοκλήρωσε τη σεζόν με 52% στα δίποντα, 32% στα τρίποντα και 86,9% στις βολές, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητά του στην επίθεση.

Η περίπτωση του Μαλεντόν είναι η δεύτερη από τη Ρεάλ Μαδρίτης που έχει απασχολήσει το τελευταίο διάστημα τον Παναθηναϊκό, μετά το ενδιαφέρον που είχε αποκαλυφθεί από ισπανικά μέσα για τον Φακούντο Καμπάτσο.