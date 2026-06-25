Ο Oλυμπιακός μπαίνει σιγά-σιγά σε ρυθμούς καλοκαιρινής προετοιμασίας, με την επιστροφή των παικτών στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη να έχει προγραμματιστεί για τις 29 Ιουνίου, όπου θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 3 Ιουλίου, η αποστολή των «ερυθρόλευκων» θα ταξιδέψει για την Ολλανδία και συγκεκριμένα στο Βλααρντίνγκεν, όπου θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας σε δύο φάσεις, από τις 3 έως τις 11 Ιουλίου και στη συνέχεια από τις 15 έως τις 25 του μήνα.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού έχει ήδη καταρτίσει την πρώτη του λίστα για την προετοιμασία, στην οποία συμπεριλαμβάνονται ποδοσφαιριστές που επιστρέφουν από δανεισμούς, όπως και ορισμένες σταθερές μονάδες του ρόστερ. Παράλληλα, υπάρχει ειδική διαχείριση για κάποιες περιπτώσεις παικτών, όπως εκείνων που ζήτησαν ολιγοήμερη άδεια για προσωπικούς λόγους.

Στο μεταξύ, δεν αποκλείονται και απουσίες από ορισμένους ποδοσφαιριστές που δεν υπολογίζονται τη δεδομένη στιγμή, ενώ στο πλάνο ενσωμάτωσης βρίσκονται και νεαροί παίκτες από την ακαδημία, με στόχο να αξιολογηθούν στο υψηλότερο επίπεδο.

Τέλος, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο συμμετοχής ορισμένων ταλαντούχων ποδοσφαιριστών στην προετοιμασία, ειδικά σε περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι μεταγραφικές κινήσεις που αφορούν συγκεκριμένες θέσεις στο ρόστερ.

Η λίστα για την προετοιμασία

Τερματοφύλακες: Τζολάκης, Στουρνάρας, Κουράκλης

Αμυντικοί: Ρέτσος, Πιρόλα, Κάρμο, μεταγραφή, Κουτσίδης, Μαφέο, Μπρούνο, Ορτέγκα

Μέσοι: Εσε, Μουζακίτης, Σιπιόνι, Νασιμένο, Ντάνι Γκαρθία

Μεσοεπιθετικοί: Ζέλσον Μαρτίνς, Φορτούνης, Αντρέ Λουίς, Ροντινέι, Στρεφέτσα, Μασούρας, Τσικίνιο

Επιθετικοί: Κλέιτον, Γιάρεμτσουκ, (Αγγελάκης)