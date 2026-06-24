Δημοσιογράφος του WPLG Local 10 βρέθηκε σε δύσκολη θέση έξω από το γήπεδο στο Μαϊάμι, όταν Σκωτσέζοι φίλαθλοι άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα και να βρίζουν κατά τη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης για το Μουντιάλ 2026.

Η ζωντανή σύνδεση της δημοσιογράφου Κέισι Χιντζ για το τηλεοπτικό δίκτυο WPLG Local 10 στη νότια Φλόριντα εξελίχθηκε σε απρόσμενη δοκιμασία, λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση της Σκωτίας με τη Βραζιλία για τον Γ’ όμιλο του Μουντιάλ 2026.

Η ρεπόρτερ βρισκόταν έξω από το γήπεδο στο Μαϊάμι, μεταφέροντας το κλίμα πριν από τον αγώνα, όταν ομάδα Σκωτσέζων οπαδών άρχισε να συγκεντρώνεται γύρω της, φωνάζοντας συνθήματα και διακόπτοντας επανειλημμένα τη μετάδοση.

Η κατάσταση ξέφυγε όταν ένας φίλαθλος άρπαξε το μικρόφωνο και φώναξε μπροστά στην κάμερα συνθήματα υπέρ της Σκωτίας, χρησιμοποιώντας παράλληλα υβριστικές εκφράσεις στον αέρα.

Παρότι η δημοσιογράφος απομάκρυνε άμεσα το μικρόφωνο, ο οπαδός επέστρεψε λίγο αργότερα για να ζητήσει συγγνώμη για τη συμπεριφορά του. Ωστόσο, το περιστατικό δεν έληξε εκεί, καθώς περισσότεροι Σκωτσέζοι φίλαθλοι περικύκλωσαν τη ρεπόρτερ, τραγουδώντας το γνωστό σύνθημα «No Scotland, no party».

Florida: Come on vacation, leave on probation. Return on violation hahahaah but anyway I'm glad to see the Scottish are enjoying the Miami World Cup vibe as much as we do!! And who knows who they will get to meet in TGK later tonight🤣 pic.twitter.com/0QX1L1mZMJ — Branch Floridian (@JackLinFLL) June 22, 2026

Μετά το τέλος της σύνδεσης, η Χιντζ απολογήθηκε στους τηλεθεατές για όσα ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, εξηγώντας πως οι συγκεκριμένοι οπαδοί κατανάλωναν αλκοόλ επί πολλές ώρες.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες αφότου η Boston Beer Co. ανακοίνωσε ότι οι Σκωτσέζοι φίλαθλοι είχαν καταναλώσει τετραπλάσια ποσότητα μπύρας σε σχέση με τις συνήθεις πωλήσεις της εταιρείας ακόμη και σε περιόδους υψηλής ζήτησης, όπως οι εορτασμοί της 4ης Ιουλίου, γεγονός που οδήγησε σε έκτακτες παραδόσεις προϊόντων στην περιοχή.