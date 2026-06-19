Στην τελική ευθεία μπαίνει η πρώτη καλοκαιρινή μεταγραφή του Παναθηναϊκού, με τον Ετιέν Καμαρά να βρίσκεται ήδη στην Αθήνα για την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Ο Γάλλος χαφ έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία με τους «πράσινους» και τη Σαρλερουά για μεταγραφή ύψους περίπου πέντε εκατομμυρίων ευρώ, και απομένουν πλέον μόνο τα τυπικά για την επισημοποίηση του deal.

Ο 24χρονος μέσος πάτησε ελληνικό έδαφος τις τελευταίες ώρες και σήμερα περνά από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, προκειμένου να «κλειδώσει» και επίσημα η μετακίνησή του στο «τριφύλλι». Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, η ανακοίνωση αναμένεται μέσα στις επόμενες 24 έως 48 ώρες, με τον ποδοσφαιριστή να γίνεται η πρώτη προσθήκη του φετινού σχεδιασμού.

Ο Καμαρά αποτελεί επιλογή που προέκυψε μετά από εισήγηση του τεχνικού επιτελείου, καθώς τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά ταιριάζουν στο πλάνο ενίσχυσης της μεσαίας γραμμής. Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με φυσικά προσόντα, ένταση στο παιχνίδι του και ικανότητα να καλύπτει μεγάλους χώρους στον άξονα.

Η πορεία του ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Τόρσι, ενώ στη συνέχεια μετακινήθηκε στην Ανζέ, όπου ξεχώρισε σε νεαρή ηλικία. Το 2020 πήρε μεταγραφή στη Χάντερσφιλντ, αρχικά στις ομάδες υποδομής και στη συνέχεια στην πρώτη ομάδα, ενώ το 2023 φόρεσε τη φανέλα της Ουντινέζε. Τον Ιανουάριο του 2024 μετακόμισε στη Σαρλερουά, όπου κατέγραψε σημαντικό χρόνο συμμετοχής και καθιερώθηκε στο ροτέισον.

Συνολικά στην καριέρα του μετρά σχεδόν 100 επαγγελματικές εμφανίσεις, με συμμετοχές σε Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία και Βέλγιο, έχοντας καταγράψει 1 γκολ και 4 ασίστ. Την τελευταία σεζόν ήταν ιδιαίτερα ενεργός, με 44 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και σταθερή παρουσία στη μεσαία γραμμή της ομάδας του.