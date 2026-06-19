Έντονη φημολογία έχει αναπτυχθεί γύρω από το όνομα του Στέφαν ντε Φράι, με ιταλικά δημοσιεύματα να συνδέουν τον έμπειρο Ολλανδό αμυντικό με τον Παναθηναϊκό, αλλά και τους Πράσινους να μη… διαψεύδουν τις πληροφορίες.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Αλφρέντο Πεντούλα, ο 34χρονος στόπερ, του οποίου το συμβόλαιο με την Ίντερ ολοκληρώνεται τις επόμενες ημέρες, εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του μακριά από το Μιλάνο. Μάλιστα, ο Ιταλός ρεπόρτερ υποστηρίζει ότι μία από τις πιο σημαντικές προτάσεις που έχει στα χέρια του προέρχεται από τον Παναθηναϊκό.

Σε νεότερη ενημέρωσή του, ο Πεντούλα αναφέρει πως οι «πράσινοι» έχουν καταθέσει μια ιδιαίτερα αξιόλογη προσφορά και πιέζουν για την απόκτηση του διεθνούς αμυντικού, ο οποίος δεν έχει ακόμη λάβει την οριστική του απόφαση. Παράλληλα, ενδιαφέρον για την περίπτωσή του φέρεται να υπάρχει και από συλλόγους της Σαουδικής Αραβίας.

Ο δεξιοπόδαρος στόπερ ύψους 1,89 μ. διαθέτει τεράστια εμπειρία, έχοντας φορέσει τη φανέλα της Ίντερ σε 296 αναμετρήσεις, με απολογισμό 13 γκολ και οκτώ ασίστ. Την περασμένη σεζόν κατέγραψε 17 συμμετοχές με τους «νερατζούρι», ενώ με την εθνική Ολλανδίας μετρά 79 εμφανίσεις και τέσσερα γκολ.

Ο Ντε Φράι ξεκίνησε την καριέρα του από τη Φέγενορντ, πριν μετακομίσει το 2014 στη Λάτσιο έναντι 7 εκατ. ευρώ. Το 2018 εντάχθηκε στην Ίντερ ως ελεύθερος, εξελισσόμενος σε ένα από τα πιο σταθερά και σημαντικά στελέχη της ομάδας του Μιλάνου. Πλέον, όλα δείχνουν ότι βρίσκεται μπροστά σε μια κρίσιμη απόφαση για το επόμενο βήμα της καριέρας του, με τον Παναθηναϊκό να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.