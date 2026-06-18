Η Τσεχία και η Νότια Αφρική κοντράρονται με στόχο την πρώτη νίκη στο Μουντιάλ 2026 και το σκορ είναι 1-1 μετά τα γκολ των Σάντιλεκ (6′) και Μοκοένα (83′ πεν.).

Οι δύο ομάδες ηττήθηκαν από Νότια Κορέα και Μεξικό στην 1η αγωνιστική και η νίκη αποτελεί μονόδρομο στην αναμέτρησή τους, με τους Τσέχους να ανοίγουν το σκορ από νωρίς.

Στο 6′ ο Χλόζεκ έκανε το γύρισμα, ο Σόικα έδωσε ωραία στον Σάντιλεκ και αυτός βρήκε δίχτυα για το 1-0.

Οι Τσέχοι δεν καθάρισαν το ματς στη συνέχεια και στο 83′ ήρθε η ισοφάριση για τη Νότια Αφρική, με τον διαιτητή να δείχνει το σημείο του πέναλτι για χέρι του Σουλτς και τον Μοκοένα να εκτελεί στο 83′ και να κάνει το 1-1.