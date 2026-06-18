Tα Ουκρανικά σενάρια επανέρχονται και παρουσιάζουν ως σχεδόν ολοκληρωμένη τη μεταγραφή του Τόμας Κεντζιόρα, τονίζοντας ότι οι επαφές με τον ΠΑΟΚ είχαν θετική κατάληξη και πως έχουν διευθετηθεί οι βασικές λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν, η Ντιναμό Κιέβου έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία με τον Πολωνό αμυντικό για συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, ενώ ο ΠΑΟΚ αναμένεται να λάβει αποζημίωση που αγγίζει το ένα εκατομμύριο ευρώ. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι οι Θεσσαλονικείς είχαν ενεργοποιήσει την οψιόν για την επέκταση της συνεργασίας για ακόμη μία σεζόν.

Από την πλευρά του ΠΑΟΚ επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τη Ντιναμό για τον Κεντζιόρα, ο οποίος φέρεται να εξετάζει σοβαρά την επιστροφή του στην Ουκρανία για οικογενειακούς λόγους. Ωστόσο, στον σύλλογο της Θεσσαλονίκης τηρούν προς το παρόν στάση αναμονής, χωρίς να επιβεβαιώνουν ότι η υπόθεση έχει κλείσει οριστικά.

Την ίδια στιγμή, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται ήδη σε διαδικασία αναζήτησης ενίσχυσης στο κέντρο της άμυνας, καθώς η ανάγκη για την απόκτηση τουλάχιστον δύο κεντρικών αμυντικών θεωρείται δεδομένη. Στη μεταγραφική επικαιρότητα έχει επανέλθει το όνομα του Άριτζ Ελουστόντο, του 32χρονου Βάσκου στόπερ που αποχωρεί από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ μετά από μια δεκαετία παρουσίας.

Ο έμπειρος αμυντικός εξετάζει τις επιλογές του για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ να μην είναι νέο, καθώς η περίπτωσή του βρίσκεται εδώ και καιρό στο μικροσκόπιο των ανθρώπων του συλλόγου. Το τελευταίο διάστημα έχουν πραγματοποιηθεί επαφές με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, με τους «ασπρόμαυρους» να αξιολογούν συνολικά τις διαθέσιμες λύσεις για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας.