Εντυπωσιακή ήταν η πρεμιέρα της Σουηδίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς επικράτησε με το εμφατικό 5-1 της Τυνησίας στο «Estadio Monterrey» για τον 5ο όμιλο και ανέβηκε μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας, αφήνοντας πίσω της Ολλανδία και Ιαπωνία.

Οι Σκανδιναβοί μπήκαν δυναμικά στην αναμέτρηση και πήραν από νωρίς τον έλεγχο. Μόλις στο 7ο λεπτό, ο 22χρονος μέσος της Μπράιτον, Γιασίν Αγιάρι, εξαπέλυσε ένα εντυπωσιακό σουτ έπειτα από φάση διαρκείας, πετυχαίνοντας ένα από τα ομορφότερα και ταχύτερα γκολ της διοργάνωσης. Η ανωτερότητα της Σουηδίας επιβεβαιώθηκε στο 30’, όταν ο Αλεξάντερ Ίσακ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, βάζοντας γερές βάσεις για τη νίκη.

Η Τυνησία, ωστόσο, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Στο 43ο λεπτό ο Ομάρ Ρέκικ βρήκε δίχτυα με κεφαλιά, σημειώνοντας το πρώτο του γκολ με την εθνική ομάδα και μειώνοντας σε 2-1 λίγο πριν από την ανάπαυλα, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.

Οι Αφρικανοί επιχείρησαν να πιέσουν στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, όμως ένα σοβαρό λάθος του αρχηγού τους, Ελίες Σκίρι, άλλαξε τις ισορροπίες. Ο Ίσακ εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση και έστρωσε έτοιμο γκολ στον Βίκτορ Γκιόκερες, ο οποίος στο 57’ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-1.

Από εκείνο το σημείο και μετά η Σουηδία διαχειρίστηκε με άνεση το προβάδισμά της. Ο Ματίας Σβάνμπεργκ, λίγα δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, σκόραρε στο 85’, με το γκολ να μετρά έπειτα από εξέταση της φάσης μέσω VAR, ενώ το τελικό 5-1 διαμόρφωσε στις καθυστερήσεις ο κορυφαίος του αγώνα, Γιασίν Αγιάρι, πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του τέρμα.