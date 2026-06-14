Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ελλάδος και την καθιερωμένη του «καλημέρα», την αφιέρωσε στον αρχιτέκτονα της ομάδας, Γιώργο Μπαρτζώκα.

Συγκεριμένα, ανέβασε φωτογραφία του Γιώργου Μπαρτζώκα, την οποία συνόδευαν στίχοι του Λεξ.

«Με συγκρίνουνε μ’ αυτόν και τον άλλον. Το έκανα να φαίνεται εύκολο μάλλον. Θέλουνε να μάθουν πώς το έκανα. Ζω και μ’ αγαπάνε σαν να πέθανα. Μ’ ακούνε στα κρυφά πίσω απ’ τα σίδερα. Με χαζεύουνε ψηλά πάνω απ’ τα σύννεφα», αναφέρουν οι στίχοι.