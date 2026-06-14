Η ομάδα πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού στέφθηκε για 4η φορά πρωταθλήτρια Ευρώπης και ο κόσμος της ομάδας ετοιμάζεται να την υποδεχθεί όπως της αρμόζει.

Η Θύρα 7 απηύθυνε κάλεσμα στον κόσμο για μαζικό παρών στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» το μεσημέρι, ώστε να υποδεχτεί τις πρωταθλήτριες Ευρώπης.

Αναλυτικά:

«Όλοι στις 13:00 στο «Γ. Καραϊσκάκης» στο Parking να υποδεχτούμε τις βασίλισσες της Ευρώπης όπως τους αξίζει.

Για αυτό το απίθανο που μας χάρισαν. Οι Ευρωπαίες θα έρθουν και το λιγότερο που αξίζει από πλευράς μας είναι να βρεθούμε εκεί να τις αποθεώσουμε.

Ολυμπιακά, Πειραιώτικα και Μάγκικα!».