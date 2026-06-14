Η επίθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς του Ολυμπιακού στον Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού μετά το τέλος του Game 5 των τελικών, εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις, με τη σύζυγο του παίκτη του Παναθηναϊκού να παίρνει δημόσια θέση λίγες ώρες μετά το περιστατικό.

Η Μπλεν Κίγια τοποθετήθηκε μέσω story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στηρίζοντας ανοιχτά τον Ναν και αφήνοντας αιχμές για όσα προηγήθηκαν μέσα στο παρκέ.

«Ποτέ δεν θα το ξεκινήσει, αλλά θα το τελειώσει»

Στην ανάρτησή της, η σύζυγος του Αμερικανού γκαρντ χρησιμοποίησε ιδιαίτερα έντονη γλώσσα, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Αν δείτε ποτέ τον άντρα μου να παλεύει με μια αρκούδα, βοηθήστε την αρκούδα. Ποτέ δεν θα το ξεκινήσει, αλλά σίγουρα θα το τελειώσει».

Στη συνέχεια, απευθυνόμενη εμμέσως προς την άλλη πλευρά, ανέφερε:

«Μεγαλόσωμος και αργός, καμία από τις γροθιές δεν βρήκε στόχο, αλλά σίγουρα έφαγες μερικές. Το μάθημα το πήρες: Μην ξεκινάς τίποτα, δεν θα είναι για καλό σου».

Στήριξη στον Ναν

Η Μπλεν Κίγια συνέχισε με θερμά λόγια για τον Κέντρικ Ναν, εκφράζοντας την περηφάνια της για τον παίκτη των «πρασίνων».

«Σε αγαπώ 25, είμαι τόσο περήφανη, που πάντα στέκεσαι πιο ψηλά απ’ ό,τι είσαι. Είσαι ένας και μοναδικός, είσαι πρωταθλητής, MVP και πολλά περισσότερα», έγραψε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η επίδρασή του είναι «αξεπέραστη», καλώντας τον να μην το ξεχνά.

«Είναι από τους πιο ήσυχους και ευγενικούς ανθρώπους»

Σε πιο σοβαρό τόνο, η σύζυγος του Ναν θέλησε να δώσει τη δική της εικόνα για τον χαρακτήρα του.

Όπως ανέφερε, ο Κέντρικ Ναν είναι «ένας από τους πιο ήσυχους και ευγενικούς ανθρώπους», τονίζοντας ότι όσοι τον γνωρίζουν ξέρουν πως δεν επιδιώκει συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις.

Υποστήριξε, ωστόσο, ότι η συνεχής ένταση, τα σπρωξίματα και τα χτυπήματα μπορούν να οδηγήσουν οποιονδήποτε στα όριά του.

Αιχμές για το «μίσος»

Κλείνοντας την ανάρτησή της, η Μπλεν Κίγια υποστήριξε ότι η αρνητική στάση απέναντι στον Ναν δεν συνδέεται με κάτι άλλο πέρα από την επιτυχία και το ταλέντο του.

«Το μίσος δεν οφείλεται σε τίποτα άλλο παρά στο ταλέντο του, την επιτυχία του και όλα όσα έχει καταφέρει», ανέφερε.

Η τοποθέτησή της έρχεται να δώσει συνέχεια στο κλίμα έντασης που ακολούθησε το Game 5, με το περιστατικό ανάμεσα σε Ναν και Τζόουνς να παραμένει στο επίκεντρο της συζήτησης.