Ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και καθημερινά νέα ονόματα συνδέονται με τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι αναζητούν λύσεις για την περαιτέρω ενίσχυση του ρόστερ τους ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της αλβανικής ιστοσελίδας «Panorama», οι Πειραιώτες παρακολουθούν στενά την περίπτωση του Τζούλιαν Σέχου. Ο 27χρονος διεθνής Αλβανός χαφ πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με τη Βίντζεβ Λοτζ στην Πολωνία, καταγράφοντας 36 συμμετοχές, πέντε γκολ και ισάριθμες ασίστ, αποτελώντας βασικό στέλεχος της ομάδας του.

Ο Σέχου δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα απαιτητική οποιαδήποτε διαπραγμάτευση για την απόκτησή του. Παράλληλα, η διοίκηση της πολωνικής ομάδας δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να παραχωρήσει εύκολα ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά της στοιχεία, ειδικά μετά την πρόσφατη αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του συλλόγου. Η χρηματιστηριακή του αξία υπολογίζεται στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το όνομά του είχε απασχολήσει και τον Παναθηναϊκό κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Την ίδια στιγμή, οι πρωταθλητές Ελλάδας κινούνται και για την ενίσχυση του δεξιού άκρου της άμυνας. Όπως αναφέρει ο Τούρκος δημοσιογράφος Εκρέμ Κονούρ, στο στόχαστρο βρίσκεται ο Ροντρίγκο Πινέιρο της Φαμαλικάο. Ο 23χρονος Ουρουγουανός δεξιός μπακ μέτρησε φέτος 29 εμφανίσεις, πετυχαίνοντας τρία γκολ και μοιράζοντας δύο ασίστ.

Παρότι η υπόθεση του Πάμπλο Μαφέο φαίνεται να βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επιθυμεί ακόμη μία αξιόπιστη λύση για το δεξί άκρο της άμυνας, ιδιαίτερα μετά την αποχώρηση του Κοστίνια και με δεδομένο ότι ο Ροντινέι αναμένεται να αξιοποιηθεί κυρίως σε πιο προωθημένο ρόλο την επόμενη σεζόν. Οι επόμενες εβδομάδες αναμένονται κρίσιμες για τις μεταγραφικές κινήσεις των «ερυθρολεύκων».