Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Γερμανία, οι επαφές του ΠΑΟΚ με την Άουγκσμπουργκ για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη δεν οδήγησαν σε συμφωνία, με αποτέλεσμα η υπόθεση να βρίσκεται πλέον σε ιδιαίτερα δύσκολο σημείο.

Μετά την αποχώρηση του Ολυμπιακού από τη διεκδίκηση του διεθνούς αριστερού μπακ, ο «Δικέφαλος του Βορρά» επιχείρησε να προχωρήσει δυναμικά την περίπτωσή του, καταθέτοντας βελτιωμένη πρόταση προς τη γερμανική ομάδα. Ωστόσο, όπως αναφέρει η «BILD», οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές δεν απέδωσαν καρπούς και ουσιαστικά οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο.

Το σχετικό δημοσίευμα υποστηρίζει πως, με τα σημερινά δεδομένα, το ενδεχόμενο επιστροφής του 30χρονου ακραίου αμυντικού στην Τούμπα απομακρύνεται σημαντικά. Παράλληλα, σημειώνεται ότι η εξέλιξη αυτή δεν συνεπάγεται απαραίτητα την παραμονή του παίκτη στην Άουγκσμπουργκ, καθώς το όνομά του εξακολουθεί να βρίσκεται στη μεταγραφική ατζέντα συλλόγων τόσο από την Ελλάδα όσο και από την Αγγλία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ολυμπιακός είχε φτάσει σε προχωρημένο στάδιο συζητήσεων για τον Γιαννούλη, ωστόσο η υπόθεση δεν ολοκληρώθηκε, καθώς ο ποδοσφαιριστής ζήτησε επιπλέον χρόνο προκειμένου να αξιολογήσει τις επιλογές του. Η στάση αυτή οδήγησε τους «ερυθρόλευκους» στην απόφαση να αποσύρουν το ενδιαφέρον τους, ανοίγοντας τον δρόμο στον ΠΑΟΚ να κινηθεί πιο επιθετικά για την απόκτησή του.

Παρά τις προσπάθειες των Θεσσαλονικέων και τη βελτιωμένη οικονομική πρόταση που κατατέθηκε, όλα δείχνουν πως η Άουγκσμπουργκ δεν έμεινε ικανοποιημένη από τους όρους της συμφωνίας και δεν άναψε το «πράσινο φως» για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι από ελληνικής πλευράς προκύπτει διαφορετική εικόνα σε σχέση με ορισμένα σημεία του γερμανικού ρεπορτάζ. Συγκεκριμένα, η Άουγκσμπουργκ φέρεται να έχει αυτή τη στιγμή στα χέρια της μόνο την πρόταση του ΠΑΟΚ, καθώς τόσο ο Ολυμπιακός όσο και η Κόβεντρι, η οποία είχε επίσης προχωρήσει σε επίσημη προσέγγιση, δεν βρίσκονται πλέον ενεργά στο συγκεκριμένο μεταγραφικό μέτωπο. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή ως προς το μέλλον του Έλληνα διεθνούς, ωστόσο οι πιθανότητες να επιστρέψει άμεσα στη Θεσσαλονίκη εμφανίζονται, τουλάχιστον προς το παρόν, περιορισμένες.