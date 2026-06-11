Ο Ορμπελίν Πινέδα εξακολουθεί να απασχολεί έντονα τη μεταγραφική επικαιρότητα στο Μεξικό, με τη Μοντερέι να παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του και τον Ματίας Αλμέιδα να φέρεται αποφασισμένος να συνεργαστεί ξανά μαζί του.

Ο Αργεντινός προπονητής, που έχει συνυπάρξει με τον διεθνή μέσο τόσο στην Τσίβας όσο και στην ΑΕΚ, θεωρεί τον Πινέδα ιδανική προσθήκη για τα πλάνα του και έχει εισηγηθεί την απόκτησή του στη διοίκηση της μεξικανικής ομάδας.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες του «FOX Sports Mexico», η υπόθεση μόνο εύκολη δεν θεωρείται. Το βασικό εμπόδιο δεν αφορά τις οικονομικές απαιτήσεις μιας πιθανής μεταγραφής, αλλά την επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή να παραμείνει στην Ευρώπη. Ο 30χρονος χαφ δεν εμφανίζεται διατεθειμένος, τουλάχιστον τη δεδομένη χρονική στιγμή, να εγκαταλείψει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και να επιστρέψει στη χώρα του.

Παρά το ενδιαφέρον που καταγράφεται από πλευράς Μοντερέι, μέχρι σήμερα δεν έχει φτάσει κάποια επίσημη πρόταση στα γραφεία της ΑΕΚ, με αποτέλεσμα η υπόθεση να παραμένει σε διερευνητικό στάδιο.

Την ίδια ώρα, στην Ένωση εξακολουθούν να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα της παραμονής του Μεξικανού μέσου. Η επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της διοίκησης, η οποία επιθυμεί να διασφαλίσει το μέλλον ενός από τους πιο σημαντικούς ποδοσφαιριστές του ρόστερ.

Οι επαφές για το συγκεκριμένο ζήτημα αναμένεται να επανεκκινήσουν μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του Πινέδα με την εθνική ομάδα του Μεξικού στο Παγκόσμιο Κύπελλο, οπότε και θα ξεκαθαρίσει περισσότερο το τοπίο γύρω από το μέλλον του.