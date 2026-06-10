Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να διατηρήσει το πλεονέκτημα που αναζητούσε στη σειρά των τελικών, γνωρίζοντας την ήττα με 102-92 από τον Ολυμπιακό στο τρίτο παιχνίδι. Για τρία δεκάλεπτα οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ, ωστόσο ένα παρατεταμένο διάστημα αγωνιστικής αστάθειας στις αρχές της τελευταίας περιόδου αποδείχθηκε καθοριστικό, με τη διαφορά να φτάνει μέχρι και τους 14 πόντους. Οι «πράσινοι» δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια και επέστρεψαν δυναμικά στη διεκδίκηση του αγώνα, μειώνοντας στους τέσσερις πόντους (88-84) περίπου δύο λεπτά πριν από τη λήξη. Παρ’ όλα αυτά, δεν βρήκαν τις λύσεις που απαιτούνταν στα τελευταία κρίσιμα λεπτά και δεν ολοκλήρωσαν την ανατροπή. Για ακόμη μία φορά αντιμετώπισαν προβλήματα στον έλεγχο των αμυντικών ριμπάουντ.

Κορυφαίοι για το «τριφύλλι» ήταν οι Γκραντ με 19 πόντους και πέντε ασίστ, Σορτς με 15 πόντους, Χέιζ-Ντέιβις με 12 πόντους και έξι ριμπάουντ. Πρόβλημα προέκυψε με τον Ρογκαβόπουλο, ο οποίος τέθηκε εκτός λόγω. Αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Σλούκα, ενώ ερωτηματικό αποτελεί και η κατάσταση του Όσμαν.

Στην αντίπερα όχθη, ο Ολυμπιακός παρουσίασε σαφώς βελτιωμένη εικόνα και εκμεταλλεύτηκε την έδρα του, επικρατώντας με 102-92 σε έναν τελικό με υψηλό ρυθμό και επιθετική παραγωγικότητα. Οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, παρότι σε ορισμένα σημεία επέτρεψαν στον αντίπαλό τους να επιστρέψει στη διεκδίκηση του αποτελέσματος.

Καθοριστικός παράγοντας αποτέλεσε η υπεροχή τους στα ριμπάουντ, καθώς ολοκλήρωσαν τον αγώνα με 34 έναντι 23 του Παναθηναϊκού.

Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Φουρνιέ, ο οποίος ολοκλήρωσε την εμφάνισή του με 28 πόντους και οκτώ ασίστ. Πολύτιμη ήταν επίσης η συνεισφορά των Μιλουτίνοφ με 17 πόντους και έξι ριμπάουντ, καθώς και Βεζένκοφ με 24 πόντους. Με αυτό το αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός απέκτησε προβάδισμα 2-1 στη σειρά των τελικών και βρίσκεται πλέον μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή των Ντόρσεϊ και Παπανικολάου.