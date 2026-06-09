Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού γύρισε προς τις κερκίδες και έδειξε τον αριθμό «7», ενώ στη συνέχεια σχημάτισε με τα χέρια του την κίνηση των… κιαλιών. Η χειρονομία ερμηνεύτηκε ως αναφορά στις επτά κατακτήσεις της EuroLeague από τον Παναθηναϊκό, με το μήνυμα να είναι πως οι «ερυθρόλευκοι» τις παρακολουθούν από απόσταση.

Η κίνηση του έμπειρου γκαρντ δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις από μερίδα των οπαδών στις εξέδρες του ΣΕΦ, σε ένα ήδη ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Το περιστατικό προστέθηκε στις στιγμές έντασης που συνόδευσαν το ντέρμπι, με τον Σλούκα να γίνεται ξανά κεντρικό πρόσωπο σε μία από τις πιο δυνατές αντιπαραθέσεις του ελληνικού μπάσκετ.

Στο αγωνιστικό, με τον Εβάν Φουρνιέ να κάνει ένα απίστευτο παιχνίδι με 28 πόντους, ο Ολυμπιακός πήρε το προβάδισμα για την κατάκτηση του τίτλου με 2-1 στην σειρά επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 102-92 στο ΣΕΦ.