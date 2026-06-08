Ο άλλοτε αμυντικός του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ ξέσπασε κατά της FIFA και λόγω της καθυστέρησης στην διαδικασία για τη βίζα του και ώστε να ταξιδέψει η αποστολή της Εθνικής τυ Ιράν στη Βόρεια Αμερική.

Ο Εσχάν Χατζισαφί, παίκτης που έχει φορέσει στην Ελλάδα τις φανέλες των Πανιωνίου, Ολυμπιακού και ΑΕΚ έκανε δηλώσεις στο FIFA TV. Με αφορμή την καθυστέρηση που υπήρξε για την έκδοση της βίζας προς την Εθνική ομάδα του Ιράν, ώστε να ταξιδέψει στη Βόρεια Αμερική για το Μουντιάλ, αντέδρασε αρκετά έντονα.

Ο 36χρονος αριστερός μπακ και αρχηγός των Ιρανών αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε εκείνος και οι συμπατριώτες του: «Το κλίμα στην ομάδα είναι πολύ καλό και μετά τα γεγονότα που μας προκάλεσαν μας έδωσαν τελικά βίζα. Ευχαριστώντας τους, πρέπει να παραπονεθώ στη FIFA γιατί μας έδωσαν βίζα τόσο αργά;

Μέχρι τώρα, έχουν δώσει βίζες στους παίκτες και σε ορισμένα μέλη του τεχνικού επιτελείου αλλά δυστυχώς, δεν έχουν δώσει βίζες σε ορισμένα από τα κύρια μέλη του τεχνικού και διοικητικού επιτελείου της ομάδας, των οποίων η παρουσία είναι πολύ σημαντική για εμάς, συμπεριλαμβανομένου του προπονητή της ομάδας, του εκτελεστικού διευθυντή και του διευθυντή επικοινωνίας, οι οποίοι παίζουν σημαντικό ρόλο στην ομάδα.

Ζητώ από τη FIFA να εξετάσει αυτό το ζήτημα, ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα τις επόμενες ημέρες. Το ποδόσφαιρο δεν είναι προβλέψιμο, αλλά τους τελευταίους μήνες είχαμε δύσκολες συνθήκες. Η χώρα μας πέρασε μια πολύ δύσκολη περίοδο και ο λαός μας βίωσε δύσκολες καταστάσεις.

Τον τελευταίο χρόνο ζήσαμε δύο πολέμους στη χώρα μας. Οι παίκτες της Εθνικής ομάδας είναι μέρος αυτού του λαού. Είναι φυσιολογικό να επηρεαστεί η προετοιμασία και η φυσική μας κατάσταση, όμως με τον σωστό προγραμματισμό του τεχνικού επιτελείου κάναμε πολύ καλή προετοιμασία και πολύ καλή δουλειά στη φυσική κατάσταση. Η ομάδα είναι 100% έτοιμη, ο όμιλος είναι καλός και έχουμε τη δυνατότητα να προκριθούμε. Είμαστε εδώ για να δώσουμε χαρά στον λαό του Ιράν».