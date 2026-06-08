Αν γυρίσουμε πίσω στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010 στη Νότια Αφρική και εξετάσουμε τους 32 προπονητές που συμμετείχαν στη διοργάνωση, θα παρατηρήσουμε κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον: ελάχιστοι βρίσκονταν πραγματικά στο απόγειο της καριέρας τους. Για δεκαετίες, η ανάληψη μιας εθνικής ομάδας θεωρούνταν σχεδόν το τελευταίο κεφάλαιο μιας επιτυχημένης προπονητικής πορείας. Ήταν ένας τρόπος να παραμείνει κάποιος ενεργός στο ποδόσφαιρο χωρίς την εξαντλητική καθημερινότητα των κορυφαίων συλλόγων.

Στη διοργάνωση του 2010 συμμετείχαν μεγάλα ονόματα όπως οι Βιθέντε ντελ Μπόσκε, Φάμπιο Καπέλο, Μαρτσέλο Λίπι, Σβεν-Γκόραν Έρικσον και Ότμαρ Χίτσφελντ. Όλοι είχαν κατακτήσει πρωταθλήματα και ευρωπαϊκούς τίτλους. Ωστόσο, μετά τις θητείες τους στις εθνικές ομάδες, κανείς τους δεν επέστρεψε σε κορυφαίο ευρωπαϊκό σύλλογο για να συνεχίσει την καριέρα του. Βρίσκονταν πλέον στο στάδιο της «αποχώρησης» και όχι της εξέλιξης. Σήμερα, όμως, η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική.

Λίγο πριν από το Μουντιάλ του 2026, αρκετοί από τους πιο αναγνωρισμένους προπονητές του κόσμου εργάζονται σε εθνικές ομάδες. Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν βρίσκεται στον πάγκο της Γερμανίας, ο Τόμας Τούχελ της Αγγλίας και ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται για προπονητές που, υπό άλλες συνθήκες, θα αποτελούσαν βασικούς στόχους κορυφαίων συλλόγων της Premier League ή άλλων μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Ακόμη και ο Κάρλο Αντσελότι, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στα τελευταία χρόνια της προπονητικής του καριέρας, κατέκτησε το Champions League με τη Ρεάλ Μαδρίτης μόλις πριν από λίγα χρόνια. Παράλληλα, προπονητές όπως οι Γκρέιαμ Πότερ, Χουλέν Λοπετέγκι, Ρομπέρτο Μαρτίνεθ και Τζέσι Μαρς παραμένουν ιδιαίτερα ενεργοί και θα μπορούσαν εύκολα να επιστρέψουν σε κορυφαία συλλογικά πρωταθλήματα. Η διεθνής προπονητική δεν αποτελεί πλέον «καταφύγιο» για όσους ολοκληρώνουν την καριέρα τους. Αντίθετα, έχει εξελιχθεί σε μια ελκυστική και ανταγωνιστική επιλογή.

Ο Κόντε έκανε την αρχή…

Ένα από τα πρώτα σημάδια αυτής της μεταμόρφωσης εμφανίστηκε το 2014, όταν ο Αντόνιο Κόντε άφησε τη Γιουβέντους, με την οποία κυριαρχούσε στην Ιταλία, για να αναλάβει την εθνική ομάδα. Εκείνη την εποχή, η απόφαση θεωρήθηκε σχεδόν πρωτοφανής. Σπάνια ένας προπονητής εγκατέλειπε μια ομάδα που κατέκτησε συνεχώς τίτλους για να αναλάβει μια εθνική ομάδα. Ακόμη πιο σημαντικό ήταν το γεγονός ότι η διεθνής του θητεία δεν αποτέλεσε το τέλος της πορείας του. Μετά το Euro 2016 μετακόμισε στην Τσέλσι και κατέκτησε αμέσως την Premier League.

Παρόμοια περίπτωση αποτελεί και ο Λουίς Ενρίκε, ο οποίος εργάστηκε στην εθνική Ισπανίας ανάμεσα στις επιτυχημένες θητείες του στη Μπαρτσελόνα και την Παρί Σεν Ζερμέν. Παρότι κανείς από τους δύο δεν κατάφερε να κατακτήσει κάποιον μεγάλο διεθνή τίτλο, απέδειξαν ότι η εθνική ομάδα μπορεί να αποτελεί ένα φυσιολογικό και παραγωγικό στάδιο στην καριέρα ενός κορυφαίου προπονητή.

Η συζήτηση δεν αφορά την ηλικία των προπονητών. Δεν σημαίνει ότι οι πιο έμπειροι τεχνικοί δεν μπορούν να καινοτομήσουν τακτικά. Ωστόσο, είναι συνηθισμένο οι νεότεροι προπονητές να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στις λεπτομέρειες της τακτικής, ενώ οι πιο έμπειροι να επικεντρώνονται στη διαχείριση προσωπικοτήτων, στην ηγεσία και στην αξιοπιστία της ομάδας.

Ο Κάρλο Αντσελότι αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της εξέλιξης. Στα πρώτα του χρόνια ήταν απόλυτα προσηλωμένος στα συστήματα και στις τακτικές αρχές. Σήμερα θεωρείται ένας προπονητής που προσαρμόζει το παιχνίδι του στις δυνατότητες των ποδοσφαιριστών του. Αντίθετα, ο μόλις 38 ετών Γιούλιαν Νάγκελσμαν θεωρείται ένας από τους πιο δημιουργικούς και καινοτόμους τακτικά προπονητές της σύγχρονης εποχής.

Παρά την παρουσία μεγάλων ονομάτων, εξακολουθεί να υπάρχει χώρος για μια διαφορετική κατηγορία τεχνικών: τους προπονητές που έχουν χτίσει σχεδόν ολόκληρη την καριέρα τους μέσα στις εθνικές ομάδες. Ο Λιονέλ Σκαλόνι κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο με την Αργεντινή χωρίς να έχει προηγούμενη εμπειρία ως προπονητής συλλόγου. Ο Λουίς ντε λα Φουέντε οδήγησε την Ισπανία στην κορυφή της Ευρώπης, ενώ ο Ντιντιέ Ντεσάν έχει οδηγήσει τη Γαλλία σε δύο συνεχόμενους τελικούς Μουντιάλ και στην κατάκτηση του τροπαίου το 2018.