Η Ferrari έβαλε τέλος σε κάθε σενάριο γύρω από το μέλλον του Σαρλ Λεκλέρ, ανακοινώνοντας την επέκταση της συνεργασίας της με τον Μονεγάσκο οδηγό για τα επόμενα χρόνια. Η συμφωνία επιβεβαιώνει τη βούληση και των δύο πλευρών να συνεχίσουν από κοινού την πορεία τους, με κοινό στόχο την επιστροφή της Scuderia στην κορυφή της Formula 1.

Η ανακοίνωση ήρθε λίγες ημέρες πριν από το Grand Prix του Μονακό, με τη Ferrari να επισημοποιεί την ανανέωση της συνεργασίας της με έναν από τους σημαντικότερους οδηγούς της σύγχρονης ιστορίας της. Αν και η διάρκεια του νέου συμβολαίου δεν έγινε γνωστή, διεθνή δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο Λεκλέρ αναμένεται να παραμείνει στο Μαρανέλο τουλάχιστον έως το 2030.

Το τελευταίο διάστημα δεν έλειψαν οι φήμες για το μέλλον του, ιδιαίτερα μετά τις δηλώσεις του μάνατζέρ του, Νικολά Τοντ, που άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο αξιολόγησης άλλων επιλογών. Ωστόσο, η επιθυμία του Λεκλέρ να συνεχίσει στη Ferrari δεν έπαψε ποτέ να αποτελεί προτεραιότητα.

Η ιταλική ομάδα επέλεξε να δώσει έμφαση στη σημασία της πολυετούς συνεργασίας και όχι στις οικονομικές παραμέτρους της συμφωνίας. Σύμφωνα πάντως με το Forbes, οι ετήσιες απολαβές του Λεκλέρ από τη Ferrari ανέρχονταν το 2025 στα 30 εκατομμύρια δολάρια.

Μια σχέση που άρχισε από τα πρώτα του βήματα

Η σύνδεση του Λεκλέρ με τη Ferrari μετρά ήδη σχεδόν μία δεκαετία. Το 2016 εντάχθηκε στη Ferrari Driver Academy, ξεκινώντας μια διαδρομή που τον οδήγησε σταδιακά στην κορυφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Μετά την κατάκτηση του τίτλου στη Formula 2 το 2017 και το ντεμπούτο του στη Formula 1 με τη Sauber το 2018, η προαγωγή του στη Ferrari ήρθε έναν χρόνο αργότερα. Από τότε εξελίχθηκε σε βασικό σημείο αναφοράς της ομάδας και σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους οδηγούς του πρωταθλήματος.

He’s here to stay ❤️ We are delighted to confirm that Charles Leclerc has agreed a new deal with Scuderia Ferrari HP pic.twitter.com/Lp8BSr458c — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) June 3, 2026

Στα 28 του χρόνια έχει ήδη γράψει το όνομά του στα βιβλία της ιστορίας της Scuderia. Βρίσκεται δεύτερος σε συμμετοχές με τη Ferrari στη Formula 1, ενώ κατέχει επίσης τη δεύτερη θέση στις pole positions, πίσω μόνο από τον θρυλικό Μίκαελ Σουμάχερ.

Πέρα όμως από τους αριθμούς και τις επιδόσεις του, η Ferrari στάθηκε ιδιαίτερα στον δεσμό που έχει αναπτύξει με τους tifosi και στη βαθιά ταύτισή του με τις αξίες και τις φιλοδοξίες του οργανισμού.

Το όνειρο της κορυφής παραμένει ζωντανό

Ο ίδιος ο Λεκλέρ δεν έκρυψε τη συγκίνησή του μετά την ανανέωση της συνεργασίας του με την ομάδα που ονειρευόταν από παιδί.

Όπως τόνισε, η Ferrari δεν αποτελεί απλώς τον εργοδότη του, αλλά ένα κομμάτι της ζωής του και μια δεύτερη οικογένεια. Αναφέρθηκε στις έντονες στιγμές που έχει ζήσει με τη Scuderia, τόσο στις επιτυχίες όσο και στις δύσκολες περιόδους, υπογραμμίζοντας ότι η πίστη του στο project είναι σήμερα ισχυρότερη από ποτέ.

Ο μεγάλος στόχος, όπως εξήγησε, παραμένει ένας: η επιστροφή του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο Μαρανέλο.

Παράλληλα, στάθηκε στο ιδιαίτερο βάρος που συνοδεύει την ιδιότητα του οδηγού της Ferrari, χαρακτηρίζοντάς την ταυτόχρονα προνόμιο και ευθύνη. Διαβεβαίωσε πως θα συνεχίσει να δίνει τον καλύτερό του εαυτό ώστε η ομάδα να επιστρέψει εκεί όπου ανήκει, στην κορυφή του κόσμου της Formula 1.

Η απόλυτη εμπιστοσύνη της Ferrari

Ο επικεφαλής της Scuderia, Φρεντ Βασέρ, χαρακτήρισε φυσική εξέλιξη την ανανέωση της συνεργασίας με τον Λεκλέρ, επισημαίνοντας ότι αποτελεί αναπόσπαστο μέλος της οικογένειας της Ferrari εδώ και πολλά χρόνια.

Ο Γάλλος επικεφαλής υπογράμμισε πως ο Μονεγάσκος δεν εξελίχθηκε μόνο σε έναν από τους κορυφαίους οδηγούς του grid, αλλά και σε έναν άνθρωπο που εκφράζει απόλυτα τη φιλοσοφία και το πνεύμα της Scuderia.

Η αφοσίωση, η εργατικότητα και η καθημερινή του προσέγγιση εντός και εκτός πίστας αποτελούν, σύμφωνα με τον Βασέρ, στοιχεία που ενισχύουν ακόμη περισσότερο την εμπιστοσύνη της Ferrari προς το πρόσωπό του.

Με τη νέα συμφωνία, Ferrari και Λεκλέρ επιβεβαιώνουν ότι βλέπουν το μέλλον τους μαζί, έχοντας ως κοινό όραμα την επιστροφή των τίτλων στο Μαρανέλο και την επαναφορά της ιστορικής ομάδας στην κορυφή του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού.