Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε μέσω Instagram μετά τη νίκη – πρόκριση επί της Μονακό και σχολίασε την πορεία του Παναθηναϊκού στη φετινή σεζόν. Παράλληλα, εξέφρασε τη βεβαιότητά του πως οι «Πράσινοι» θα παίξουν τρομερό μπάσκετ στη συνέχεια.

Αναλυτικά η ανάρτηση από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο:

«Συγχαρητήρια Αμάν Αμάν. Το πρώτο μέρος της σεζόν, μοιάζει να βρίσκεται πολύ μακριά. Ξέραμε ότι ήταν αδύνατο να χτίσουμε μια ομάδα με τόσους πολλούς σοβαρούς τραυματισμούς, αλλά και με κακή τύχη από τη στιγμή που κάθε σέντερ που φέραμε, τραυματίστηκε. Θυμάμαι έναν αγώνα που και οι τέσσερις σέντερ ήταν εκτός. Αυτό έδωσε αίμα στα media, για να μας κριτικάρουν ανήθικα. Μετρούσαν ακόμη και τα λεπτά συμμετοχής για να δημιουργήσουν εσωτερικά ζητήματα. Άλλοι πήγαιναν με το mainstream κύμα, επειδή δεν έχουν ιδέα από ομάδες και από μπάσκετ. Κάποια στιγμή, όλοι αυτό επικοινωνήθηκε ως “βόμβα έτοιμη να εκραγεί”. Ξέραμε τι ερχόταν και δεν νιώσαμε ποτέ ανασφάλεια.

Η Βαλένθια παίζει το καλύτερο μπάσκετ σήμερα στην Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός είναι ο κυρίαρχος του ευρωπαϊκού μπάσκετ και η ομάδα που θα τελειώσει τη σεζόν παίζοντας μπάσκετ που δεν θα έχουμε ξαναδεί. Τα ΑΣΤΕΡΙΑ ξέρουν πότε πρέπει να λάμψουν. Βήμα βήμα“.