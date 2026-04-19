Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός αναμετρώνται στη Λεωφόρο για τη 2η αγωνιστική των play off της Stoiximan Super League και το σκορ είναι 0-2 μετά τα γκολ των Ζέλσον Μάρτινς (33′) και Ροντινέι (45′).

Η νίκη αποτελεί μονόδρομο για τους «ερυθρόλευκους» για να παραμείνουν ζωντανοί στη μάχη του τίτλου και κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα λίγο μετά τη συμπλήρωση μισής ώρας παιχνιδιού.

Στο 33′ ο Γεντβάι έκανε μεγάλο λάθος καθώς γύρισε τη μπάλα προς τον Λαφόν χωρίς να κοιτάξει και τελικά… έδωσε ασίστ στον Ζέλσον, ο οποίος είπε «ευχαριστώ» κάνοντας το 0-1.

Οι «πράσινοι» προσπάθησαν να αντιδράσουν αλλά δεν τα κατάφεραν και στο 45′ ο Ροντινέι με τρομερή ενέργεια, καθώς απέφυγε σαν σταματημένους Ερνάντεθ και Ίνγκασον, έγραψε το 0-2 και έβαλε βάσεις νίκης.