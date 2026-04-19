Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός κοντράρονται στη Λεωφόρο για τη 2η αγωνιστική των play off της Stoiximan Super League, με τους φιλοξενούμενους να θέλουν μόνο νίκη για να παραμείνουν ζωντανοί στη μάχη του τίτλου.

Οι «ερυθρόλευκοι» είναι στο -8 από την ΑΕΚ και μόνο αν φύγουν με τους τρεις βαθμούς από τη Λεωφόρο θα έχουν ελπίδες για κατάκτηση του πρωταθλήματος, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να παρατάσσει 11άδα με τον Ροντινέι σε ρόλο εξτρέμ.

Οι «πράσινοι», από την άλλη πλευρά, θέλουν τη νίκη για να πλησιάσουν στο -5 από τη 2η θέση και ο Ράφα Μπενίτεθ έδωσε θέση βασικού στον Σάντσες και έχει τους Ταμπόρδα και Αντίνο πίσω από τον Τεττέη.

Οι 11άδες των δύο ομάδων

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Γεντβάι, Ίνγκασον, Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Σάντσες, Κυριακόπουλος, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τεττέη.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία, Έσε, Μαρτίνς, Ροντινέι, Τσικίνιο, Ελ Κααμπί.