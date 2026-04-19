Στο αυτόφωρο οδηγείται άνδρας ηλικίας 56 ετών ο οποίος φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά στην περιοχή της Πλατάνας του Δήμου Κύμης Αλιβερίου της Εύβοιας το μεσημέρι της Κυριακής 19 Απριλίου.

Ο 56χρονος φέρεται να έκαιγε κλαδιά από ελιές που είχε κόψει, με αποτέλεσμα να του ξεφύγει η πυρκαγιά και να πάρει επικίνδυνες διαστάσεις σε δασική έκταση και συγκεκριμένα σε ρεματιά στην περιοχή της Πλατάνας.

Σύμφωνα με το evima.gr στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Κύμης και Αλιβερίου και υπό το συντονισμό του διοικητή της Κύμης, Δημήτρη Ποδαρά η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Κάηκαν περίπου τέσσερα στρέμματα γεωργικής και δασικής έκτασης.