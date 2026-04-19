Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε πευκοδάσος στη Σκιάθο, μετά από την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων στο νησί και την επέμβαση από αέρος.

Η εικόνα στο μέτωπο εμφανίζεται βελτιωμένη, ωστόσο οι εναέριες ρίψεις συνεχίζονται, προκειμένου να περιοριστούν πλήρως οι εστίες και να αποτραπεί ενδεχόμενη αναζωπύρωση.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά καίει στην περιοχή του Πλατανιά στη Σκιάθο.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος.

Δύο Canadair πέταξαν από Θεσσαλονίκη. Μέχρι στιγμής, δεν απειλούνται κατοικίες.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση σε περιοχή της νήσου Σκιάθου.

Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 4 οχήματα και 1 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 19, 2026

Οι πρώτες πληροφορίες από τοπικές πηγές αναφέρουν ότι η φωτιά εκδηλώθηκε σε πευκόφυτη περιοχή και ότι ζητήθηκε άμεσα εναέρια συνδρομή, ώστε να ενισχυθεί η προσπάθεια των επίγειων δυνάμεων και να περιοριστεί το μέτωπο όσο υπάρχει ακόμη επιχειρησιακό φως.