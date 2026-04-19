Πρωταθλήτρια Γερμανίας για 12η φορά τα τελευταία 13 χρόνια και για 35η συνολικά είναι η Μπάγερν Μονάχου, μετά τη νίκη της με 4-2 επί της Στουτγκάρδης για την 30ή αγωνιστική της Bundesliga.

Οι Βαυαροί, οι οποίοι είναι και στους ημιτελικούς του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσουν την Παρί Σεν Ζερμέν, έμειναν πίσω στο σκορ στο 21ο λεπτό μετά το γκολ του Φιούριχ, δεν πτοήθηκε όμως και αντέδρασε υποδειγματικά.

Στο 31′ ο Γκερέιρο, μετά την ασίστ του Μουσιάλα, έκανε το 1-1, στο 33′ ο Τζάκσον σκόραρε για το 2-1 μετά την πάσα του Ντίας και στο 37′ ήρθε και το γκολ του Ντέιβις, έπειτα από νέα ασίστ του Ντίας, για το 3-1.

Η συνέχεια δόθηκε στο δεύτερο ημίχρονο με το 4-1 από τον Κέιν στο 52′, με τη Μπάγερν να χαλαρώνει στη συνέχεια και να δίνει τη δυνατότητα στη Στουτγκάρδη, η οποία είναι στην 4η θέση της βαθμολογίας, να μειώσει σε 4-2 με τον Αντρές στο 89′.