Η Μπάγερν Μονάχου έχει δώσει χαρακτήρα γιορτής στον αγώνα με τη Στουτγκάρδη καθώς ετοιμάζεται να πανηγυρίσει την κατάκτηση του τίτλου, πριν την έναρξη όμως το κλίμα μόνο πανηγυρικό δεν ήταν, καθώς υπήρξαν επεισόδια και η αστυνομία προχώρησε σε 100 προσαγωγές.

Οι δύο ομάδες αναμετρώνται στο πλαίσιο της 30ής αγωνιστικής της Bundesliga, με τους Βαυαρούς να είναι στο +12 από τη Μπορούσια Ντόρτμουντ και να ετοιμάζεται να σφραγίσει την κατάκτηση ενός ακόμη πρωταθλήματος.

Οι οπαδοί της Στουτγκάρδης πάντως δεν ενδιαφέρονται και πολύ για αυτό, με τα γερμανικά ΜΜΕ να αναφέρουν πως επιτέθηκαν σε αυτούς της Μπάγερν έξω από το γήπεδο, με τα επεισόδια ανάμεσα στις δύο πλευρές να είναι σοβαρά.

Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι οι αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν σπρέι πιπεριού αλλά και τα γκλομπ για να επαναφέρουν την τάξη, προχωρώντας και σε 100 προσαγωγές οπαδών.