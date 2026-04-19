Με τον Γκιμπς-Γουάιτ να πετυχαίνει χατ-τρικ, η Νότιγχαμ Φόρεστ συνέτριψε με 4-1 την προτελευταία Μπέρνλι για την 33η αγωνιστική της Premier League και είναι, πλέον, στο +5 από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Η νίκη αποτελούσε μονόδρομο για τη Φόρεστ και είχε από το ξεκίνημα της αναμέτρησης την πρωτοβουλία των κινήσεων, οι φιλοξενούμενοι όμως ήταν αυτοί που κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ, στο 45’+2′, με τον Φλέμινγκ.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε, έτσι, με τον χειρότερο τρόπο για την ομάδα του Νότιγχαμ, στο δεύτερο όμως κατάφερε να κάνει την ανατροπή έχοντας για απόλυτο πρωταγωνιστή τον Γκιμπς-Γουάιτ που πέτυχε χατ-τρικ.

Ο Άγγλος επιθετικός χαφ ισοφάρισε στο 63′, έκανε το 2-1 στο 69′, σκόραρε και πάλι στο 77′ για το 3-1 και στο 98′ ήρθε και το 4-1 από τον Ζεσούς, με τη Νότιγχαμ Φόρεστ να βρίσκεται πλέον στο +5 από τη 18η Τότεναμ, πέντε αγωνιστικές πριν το τέλος του πρωταθλήματος.