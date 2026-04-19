Η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε με 2-1 την Άρσεναλ για την 33η αγωνιστική της Premier League και έβαλε φωτιά στη μάχη του τίτλου, καθώς πλησίασε στο -3 και έχει ένα παιχνίδι λιγότερο.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και είχε δοκάρι στο 4′ με τον Σερκί, ο οποίος τελικά σκόραρε στο 16′, έπειτα από πολύ ωραία ατομική ενέργεια, για το 1-0. Σκορ, όμως, που δεν έμεινε για πολύ…

Στο 18′ ο Ντοναρούμα έγινε κάτοχος της μπάλας έπειτα από πλάγιος άουτ και έκανε ασύλληπτη γκάφα… δωρίζοντας το 1-1 στον Χάβερτς. Οι δύο ομάδες πήγαν ισόπαλες στα αποδυτήρια και όταν επέστρεψαν από αυτά οι «κανονιέρηδες» κυνήγησαν την ανατροπή.

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα είχε χαμένο τετ α τετ με τον Χάβερτς στο 60′ και δοκάρι με τον Έζε στο 61′, αγγίζοντας δύο φορές το 1-2. Τελικά, όμως, έγινε το 2-1 αμέσως μετά, στο 65′, με το σουτ του Χάαλαντ από κοντά μετά το γύρισμα του Ο’ Ράιλι. Σκορ που έμεινε ως το τέλος, καθώς στο 73′ οι φιλοξενούμενοι στάθηκαν ξανά άτυχοι έχοντας και δεύτερο δοκάρι, αυτή τη φορά σε κεφαλιά του Γκάμπριελ.

Έτσι, πέντε αγωνιστικές πριν το τέλος, η Άρσεναλ έμεινε στους 70 βαθμούς και η Μάντσεστερ Σίτι πήγε στους 67′, έχοντας ένα παιχνίδι λιγότερο.