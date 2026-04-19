Η Μάντσεστερ Σίτι υποδέχεται την Άρσεναλ στο ντέρμπι κορυφής της Premier League και δύο λεπτά μετά το γκολ του Τσέρκι δέχθηκε την ισοφάριση από τον Χάβερτς, λόγω της απίθανης γκάφας του Τζανλουίτζι Ντοναρούμα.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα είναι στο -6 με ένα παιχνίδι λιγότερο, οπότε η νίκη αποτελεί μονόδρομο για να πλησιάσει στο -3 και να βάλει φωτιά στη μάχη του τίτλου, με πέντε αγωνιστικές να απομένουν για το τέλος.

Η Σίτι όντως μπήκε καλά στο παιχνίδι και κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 16′ με τον Τσερκί, αμέσως μετά όμως, στο 18′, οι «κανονιέρηδες» έκαναν το 1-1 με τον Χάβερτς, στον οποίο έκανε ένα πολύ μεγάλο δώρο ο Ντοναρούμα.

Με τη μπάλα να πάει στα πόδια του μετά το πλάγιο άουτ, ο τερματοφύλακας της ομάδας του Μάντσεστερ έκανε εντελώς λάθος εκτίμηση της φάσης και τελικά… δώρισε το 1-1 στον Χάβερτς.