Η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ κοντράρονται στη Νέα Φιλαδέλφεια για τη 2η αγωνιστική των play off της Stoiximan Super League και το σκορ είναι 3-0 μετά το αυτογκόλ του Κεντζιόρα στο 36′ και τα γκολ των Κοϊτά (73′) και Πινέδα (80′).

Είναι ένα ντέρμπι που μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στη μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και οι γηπεδούχοι πατούσαν από την αρχή καλύτερα και κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα.

Για να συμβεί αυτό, όμως, χρειάστηκε και η… βοήθεια των φιλοξενούμενων και συγκεκριμένα του Κεντζιόρα, ο οποίος στο 36′ έστειλε με το κεφάλι τη

Οι «κιτρινόμαυροι» παρέμειναν καλύτεροι και στη συνέχεια, είχαν φάσεις για να πετύχουν δεύτερο γκολ και τελικά το έκαναν στο 73′, όταν ο Πινέδα έδωσε στον Κοϊτά και αυτός πέρασε σαν σταματημένους τους Μπάμπα και Καμαρά και με δυνατό σουτ έγραψε το 2-0.

Με τους «ασπρόμαυρους» να μην μπορούν να κάνουν το παραμικρό, ο «δικέφαλος αετός» συνέχιζε απτόητος και στο 80′ ο Πινέδα έκλεψε, μπήκε στην περιοχή και νίκησε τον Τσιφτσή για το 3-0 μέσα σε αποθέωση!