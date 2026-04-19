Με άλμα στα 4,37μ., στο Λονγκ Μπιτς της Καλιφόρνια των ΗΠΑ, έκανε το ντεμπούτο της για φέτος στον ανοιχτό στίβο η Κατερίνα Στεφανίδη, μετά τους τέσσερις αγώνες στον κλειστό.

Η Ελληνίδα Ολυμπιονίκης είχε ως καλύτερη επίδοση στον κλειστό στίβο φέτος τα 4,15μ. και το ντεμπούτο της στον ανοιχτό ήταν θετικό καθώς ανέβηκε στα 4,37μ., αποτυγχάνοντας στη συνέχεια να περάσει και τα 4,47μ.

Από εκεί και πέρα, ντεμπούτο και για την Σταματία Σκαρβέλη στις ΗΠΑ, σε αγώνα στο Γουόλνατ, με βολή στα 66.16 στη σφύρα, ενώ βελτιωμένος ήταν ο Γιώργος Φρανκς στα 400 μ. στο Γκέινσβιλ, καθώς τερμάτισε σε 45.64 και έδειξε ότι θα απειλήσει το πανελλήνιο ρεκόρ (45.11) του Δημήτρη Ρέγα που κρατά από το 2006.

Στον ίδιο αγώνα, η Αναστασία Ρέτσα πέρασε τα 3.95 στο επί κοντώ, ενώ ο Παύλος Τζαμτζής βελτίωσε κατά τέσσερις πόντους το ατομικό ρεκόρ στη σφύρα με 65.53. Άκυρος ήταν ο Άγγελος Μαντζουράνης, ενώ στο ύψος ο Αντρέα Μίτα πέρασε τα 2.16 στο Χιούστον.