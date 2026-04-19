Η ΑΕΚ έκανε ακόμη ένα πολύ μεγάλο βήμα προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος με το 3-0 επί του ΠΑΟΚ και ο Μάρκο Νίκολιτς υποκλίθηκε στους παίκτες του και στους οπαδούς, υπενθυμίζοντας πως απομένουν τέσσερις αγωνιστικές ακόμη.

Μετά τη νίκη στο Καραϊσκάκη, η Ένωση πήρε τους τρεις βαθμούς κόντρα και στον έτερο διεκδικητή του τίτλου, πραγματοποιώντας μια εκπληκτική εμφάνιση, μόλις τρεις μέρες μετά τη μεγάλη προσπάθεια στο παιχνίδι με τη Ράγιο Βαγιεκάνο. Γεγονός στο οποίο στάθηκε στις δηλώσεις του ο προπονητής της.

«Σε πρώτη φάση, την ενέργεια τη βρήκαμε εσωτερικά από την ομάδα και από τον κόσμο μας, αυτό τον υπέροχο κόσμο. Εκφράζω σεβασμό και αναγνώριση στους παίκτες. Ήταν εκπληκτικοί πραγματικά. Δίνω συγχαρητήρια στους παίκτες. Θα είμαι πολύ σύντομος σήμερα. Θα επαναλάβω ό,τι είπα και στους παίκτες μου. Εντυπωσιακό, εντυπωσιακό, όχι μόνο για το αποτέλεσμα, αλλά για την εμφάνιση. Εντυπωσιακή.

Τους δίνω τον σεβασμό μου, επειδή το να επαναλάβεις κάτι τέτοιο μετά από λιγότερες από 72 ώρες ύστερα από το παιχνίδι με τη Ράγιο εδώ, είναι εντυπωσιακό.

Ζήτησαν τέσσερις ημέρες ρεπό και έπρεπε να δώσω τρεις ημέρες ρεπό. Και τους είπα κάτι ακόμα: Δεν έχει τελειώσει τίποτα, έχουμε ακόμα τέσσερις αγωνιστικές», είπε αρχικά ο Νίκολιτς, ο οποίος στη συνέχεια ρωτήθηκε για την απίστευτη αποθέωση που γνώρισε από τον κόσμο της ΑΕΚ, ο οποίος φώναξε πιο δυνατά από ποτέ το όνομά του.

«Τελευταία σημαίνει πάρα πολλά για εμένα προσωπικά. Ωστόσο, θα επαναλάβω κάτι που λέω συχνά. Ίσως είναι η εκπαίδευση που πήρα από το σπίτι μου, αλλά είναι δέσμευση, υποχρέωση.

Φυσικά, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι δεν του αρέσει. Μου φέρνει χαρά να το βλέπω αυτό, αλλά τους ζητάω και τους παρακαλώ να αφοσιωθούν στην ομάδα, επειδή η σεζόν δεν έχει τελειώσει ακόμα.

Είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά είναι playoffs και κάθε ματς είναι ντέρμπι. Οπότε, επικεντρωθείτε στην ομάδα και συνεχίστε να μας στηρίζετε όπως κάνετε. Εμείς από την πλευρά μας, θα προσπαθούμε να σας το επιστρέφουμε πίσω στο χορτάρι», ήταν τα λόγια του Σέρβου.