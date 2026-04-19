Επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο φαράγγι του Βίκου, στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Μονοδενδρίου Ιωαννίνων, για τον απεγκλωβισμό και τη μεταφορά τραυματισμένης γυναίκας που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε ορεινό μονοπάτι.

Η επιχείρηση κινητοποιήθηκε έπειτα από ειδοποίηση που έλαβε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για αλλοδαπή πεζοπόρο που είχε τραυματιστεί σε δύσβατο σημείο της διαδρομής. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις διάσωσης, οι οποίες προσέγγισαν το μονοπάτι και παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα, υπήκοο Ελβετίας, προχωρώντας παράλληλα στην ασφαλή ακινητοποίησή της.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η πεζοπόρος είχε υποστεί τραυματισμό στο κεφάλι, ωστόσο παρέμενε σε επαφή με το περιβάλλον και η κατάστασή της χαρακτηρίστηκε σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης. Η γυναίκα βρισκόταν στο σημείο μαζί με ομάδα εννέα ατόμων όταν σημειώθηκε το περιστατικό στο ορεινό μονοπάτι του φαραγγιού.

Για τη μεταφορά της τραυματία κινητοποιήθηκαν και εναέριες δυνάμεις, με ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ να προσεγγίζει την περιοχή και να την παραλαμβάνει από το σημείο διάσωσης. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο ελικοδρόμιο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη συνέχιση της ιατρικής φροντίδας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 19 πυροσβέστες από την 5η ΕΜΑΚ, την 5η ΕΜΟΔΕ και τον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ιωαννίνων, σε μία συντονισμένη επιχείρηση που ολοκληρώθηκε με επιτυχία παρά τη δυσκολία του εδάφους.