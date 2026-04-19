Η ΑΕΚ νίκησε με 71-57 εκτός έδρας τον Πανιώνιο για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Basket League και επέστρεψε στην 3η θέση, με την ομάδα της Νέας Σμύρνης, από την άλλη πλευρά, να είναι πολύ κοντά στον υποβιβασμό στην Α2.

Από το ξεκίνημα της αναμέτρησης οι «κιτρινόμαυροι» είχαν τον απόλυτο έλεγχο και ήταν μπροστά με 21-7 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με τους «κυανέρυθρους» να προσπαθούν να αντιδράσουν στη συνέχεια και να βρίσκονται στο -9 (29-38) με την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.

Οι Νεοσμυρνιώτες καίγονταν για τη νίκη αλλά η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα ήταν όσο σοβαρή έπρεπε και μπήκε στο +17 (42-59) στο τελευταίο δεκάλεπτο, όπου σφράγισε τη νίκη της με 71-57.

Ο Δημήτρης Φλιώνης με 16 πόντους και 4 ριμπάουντ ξεχώρισε για την ΑΕΚ, ενώ διψήφιος ήταν και ο Γκρέγκορι Μπράουν με 11 πόντους και 7 ριμπάουντ. Για τον Πανιώνιο, από την άλλη πλευρά, κορυφαίος ήταν ο Τζόσεφ Τομασον με 19 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 7-21, 29-38, 42-59, 57-71

Πανιώνιος (Νέναντ Μάρκοβιτς): Ουότσον 6, Λέμον, Τόμασον Τζούνιορ 19 (4), Κρούζερ, Γκίκας, Τέιλορ 10 (2), Τσαλμπούρης 3, Λιούις 4, Γόντικας 2, Πατρίκης 5 (1), Νικολαϊδης 18 (2).

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 6, Φλιώνης 16 (2), Φιζέλ 4, Μπάρτλεϊ 9 (1), Χαραλαμπόπουλος 7, Σκορδίλης, Μπράουν 11 (1), Κατσίβελης 4, Λεκαβίτσιους 6 (1), Αρσενόπουλος, Πετσάρκι, Νάναλι 8 (2).